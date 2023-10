NVIDIA RTX 4080, 4070 Ti e 4070: in arrivo i modelli SUPER, lancio a inizio 2024?

Negli scorsi giorni, è emerso che NVIDIA lancerà una RTX 4080 SUPER (o una RTX 4080 Ti) all'inizio del 2024. Oggi, tuttavia, un leak svela che le GPU RTX SUPER di serie 4000 saranno ben tre, anticipando alcune specifiche tecniche di una delle tre schede video in uscita nei prossimi mesi.

Stando al leaker Hongxing2020, infatti, NVIDIA sta preparando la lineup RTX 40 SUPER, che dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno come una sorta di refresh di metà generazione della linea RTX 4000 lanciata tra fine 2022 e metà 2023. Tuttavia, i refresh non riguarderanno tutte le GPU lanciate negli ultimi mesi, ma solo tre schede video ben precise.

Stiamo parlando delle NVIDIA GeForce RTX 4080, 4070 Ti e 4070, che dunque verranno rilanciate anche nelle versioni RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4070 SUPER. Resteranno escluse perciò le schede video di fascia più alta, come la RTX 4090 (anche se una GeForce RTX 4090 Ti potrebbe arrivare con un lancio separato), e quelle di fascia più bassa, come le RTX 4060 Ti e 4060.

Secondo il leaker, la RTX 4070 Ti SUPER sarà un semplice rebranding della NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB, annunciata dal Team Verde un anno fa e poi accantonata in fretta e furia a causa della feroce reazione dell'utenza di fronte alle specifiche tecniche della scheda. Le altre due GPU della linea, invece, dovrebbero essere del tutto nuove e dovrebbero avere delle specifiche leggermente superiori alle versioni non-SUPER delle schede su cui sono basate.

Il ritorno delle schede video SUPER di NVIDIA potrebbe comunque essere gradito ai fan alla ricerca di un rapporto qualità-prezzo più elevato rispetto a quello delle controverse GPU della linea RTX 40. La lineup SUPER era precedentemente stata messa in pausa con il lancio delle schede video RTX "Ti" di serie 30, ma ora sembra essere di ritorno sul mercato: in futuro, infatti, pare che le diciture "SUPER" e "Ti" convivranno tra loro, come già dimostra il leak relativo alla GeForce RTX 4070 Ti SUPER.