NVIDIA RTX 4080: arrivano i nuovi benchmark su Flight Simulator, F1 22 ed A Plague Tale

NVIDIA ha condiviso tre nuovi benchmark della scheda grafica RTX 4080 nella versione con 12 e 16GB di memoria, alle prese con tre diversi titoli: Microsoft Flight Simulator, F1 22 e A Plague Tale: Requiem.

Come si può vedere negli screenshot presente in calce, la 4080 da 12GB senza DLSS fa registrare prestazioni leggermente al di sotto della RTX 3090 Ti, ma quando entra in gioco il DLSS 3 (qui trovate la lista completa dei giochi che supportano il DLSS 3) la musica cambia radicalmente su tutti e tre i titoli e la GPU è in grado di superare l’RTX 3090 Ti anche se utilizza il DLSS 2.

Discorso diametralmente diversa con la RTX 4090 (su queste pagine abbiamo pubblicato la nostra recensione dell’RTX 4090), per cui i dati sono nettamente superiori. NVIDIA afferma che la 4090 offre una media di 106fps su A Plague Tale: Requiem.

F1 2022, tra i titoli testati, raggiunge 184fps con il DLSS 3 attivo su RTX 4090, mentre sulla RTX 4080 si ferma a 143fps per la versione da 16GB e 113fps per quella da 12GB. La crescita è importante dai 99fps della RTX 3090 Ti con DLSS 2.

Tutti i dati sono disponibili direttamente nella gallery presente in calce.