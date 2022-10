NVIDIA: la RTX 4080 si avvicina all'Europa, ma che prezzi!

Se con la nostra recensione della RTX 4090 abbiamo avuto modo di saggiare il pieno potenziale dell'architettura Ada, l'oggetto del mistero rimane la RTX 4080, in linea teorica più abbordabile sul fronte budget, ma potrebbe non essere così scontato.

Sin dalla presentazione della RTX 4080, infatti, si è a lungo dibattuto sul prezzo consigliato da parte del produttore, pari a 1.109 euro per la versione da 12 GB, poi eliminata dalla lineup, e 1.479 euro per quella da 16 GB e con chip più prestante.

Proprio la notizia del ritiro della RTX 4080 da 12 GB aveva fatto ben sperare gli utenti in una ricollocazione di tutta la lineup, lasciando maggiore spazio sulla fascia media. Ciò che risultava meno plausibile era un livellamento verso il basso dell'unica RTX 4080 rimasta sulla piazza.

A ulteriore controprova di ciò, in rete sono apparse le prime inserzioni di shop europei, per l'esattezza del Regno Unito, che mostrano una situazione tutt'altro che rosea per i primi modelli custom sul mercato.

I modelli messi in preorder sono le Palit GeForce RTX 4080 in versione OmniBlack, GameRock e GameRock OC, con prezzi rispettivamente di circa 1450, 1500 e 1530 sterline (sulla base di 1.269 £ per le Founders Edition). Non esattamente una passeggiata per gli appassionati che oltremanica dovranno sborsare una cifra vicina a 1700 euro per il modello più economico.

A questo punto, si spera che l'arrivo sul mercato di alternative di altri brand e delle stesse FE possa in qualche modo normalizzare i prezzi verso il basso.