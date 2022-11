NVIDIA RTX 4080, benchmark da paura: supera la RTX 3090 Ti del 15%

I prezzi europei della NVIDIA RTX 4080 hanno scontentato molti fan, collocandosi saldamente nella fascia tra 1.500 e i 2.000 Euro. Tuttavia, i nuovi benchmark della RTX 4080 sembrano spiegare perché la scheda grafica abbia un prezzo così alto: a quanto pare, infatti, le prestazioni della GPU sarebbero davvero da paura.

Il benchmark è stato riportato da WCCFTech ed è stato effettuato su GeekBench 5, in una configurazione che comprende anche una CPU AMD Ryzen 9 7950X, una scheda madre ASUS ROG Crosshair X670E e 32 GB di RAM DDR5. Il risultato è sorprendente: la RTX 4080 supera la RTX 3090 Ti del 15%.

Scendendo più nello specifico, la GPU è arrivata a 300.738 punti nel benchmark CUDA, a 248.932 punti nel benchmark OpenCL e a 148.838 punti nel benchmark Vulkan. Nel benchmark CUDA, dunque, la scheda si rivela essere il 45% più potente della RTX 3080 e il 15% più potente della RTX 3090 Ti di scorsa generazione, ma anche il 30% meno performante di una RTX 4090.

In OpenCL, invece, la scheda supera del 38% la RTX 3080 e del 9% la RTX 3090 Ti, collocandosi su delle performance pari al 36% in meno della RTX 4090, che sfiora i 400.000 punti complessivi. Infine, in Vulkan la RTX 4080 segna il suo risultato peggiore, superando "solo" del 5,5% la RTX 3090 Ti e del 20% la RTX 3080, risultando il 45% meno performante della RTX 4090.

Sfortunatamente, per ora è impossibile un confronto tra la RTX 4080 "ufficiale" e la defunta RTX 4080 da 12 GB, che non è stata testata su GeekBench 5. In ogni caso, vi ricordiamo che la RTX 4080 ha 16 GB di VRAM e 9.728 CUDA Core, insieme a 48 MB di Cache L2 e una frequenza di 2.505 MHz.