NVIDIA RTX 4080 già sotto il MSRP in Germania: le vendite sono deludenti?

Non è una novità che le vendite della RTX 4080 di NVIDIA siano inferiori al previsto: una brutta notizia per gli scalper e per NVIDIA stessa, ma (potenzialmente) anche un'ottima opportunità per chi vuole rinnovare o costruire da zero un PC da gaming. La bassa domanda della GPU, infatti, ha già fatto scendere la RTX 4080 sotto al MSRP in Europa.

Il sito web tedesco PCGamesHardware, infatti, riporta che una versione della RTX 4080 di NVIDIA brandizzata Gainward Phantom è stata, almeno per qualche ora, in offerta al prezzo di 1.449 Euro sul portale di un rivenditore tedesco. Il prezzo è di 90 Euro inferiore a quello originale della GPU, fissato dal retailer a 1.539 Euro.

Non solo: a 1.449 Euro, la GPU si trova al di sotto del MSRP di NVIDIA, che è pari a 1.469 Euro in Europa. Per chi non lo sapesse, infatti, NVIDIA ha messo in vendita le versioni Founders della sua scheda grafica di fascia alta a poco meno di 1.500 Euro, ed ha consigliato ai suoi partner di fare lo stesso con le proprie versioni custom della GPU.

I motivi dello sconto possono essere diversi. Da una parte è evidente che l'effetto del Black Friday sui prezzi delle GPU si stia facendo sentire, con sconti veramente interessanti sia sulle schede di nuova generazione che su quelle con qualche anno in più alle spalle. Dall'altra, però, fin dal lancio la RTX 4080 ha avuto problemi a collocarsi solidamente sul mercato, anche per via un prezzo molto alto rispetto alle performance offerte.

In particolare, sono in molti a criticare la ridotta differenza di prezzo con la RTX 4090, che spingerebbe gli utenti a spendere qualche Euro in più per la GPU top di gamma, anziché accontentarsi di una scheda molto meno potente ad un prezzo solo leggermente inferiore. Secondo alcuni, addirittura, proprio la collocazione della RTX 4080 avrebbe aiutato NVIDIA a vendere tantissime RTX 4090 nel giro di poche settimane.