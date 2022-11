Anche la NVIDIA RTX 4080 non ha segreti: spunta in rete una fotografia del PCB

Dopo aver scoperto le dimensioni della NVIDIA GeForce RTX 4080, che dovrebbero essere pari a quelle della RTX 4090 del produttore di Santa Clara, arriva oggi un'altra interessante novità sulla GPU di fascia medio-alta del Team Verde. Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate online le immagini del PCB della RTX 4080 di NVIDIA.

L'immagine del PCB della scheda grafica, che trovate riportata in calce, è stata diffusa dal sito web americano VideoCardZ. Sempre VideoCardZ spiega che la board sembra essere stata pensata per una scheda più potente della RTX 4080, confermando di fatto l'esistenza della RTX 4080 Ti, non ancora annunciata da NVIDIA.

Il PCB è ancora una volta asimmetrico e, a livello di dimensioni, è identico a quello della RTX 4090, spiegando perché la RTX 4080 abbia la stessa lunghezza della sorella maggiore: da un lato la notizia potrebbe far storcere il naso ai fan, ma dall'altro potrebbe rivelarsi una manna dal cielo per AIB e partner di NVIDIA, che potranno riadattare facilmente le ventole della RTX 4090 anche per la GPU di fascia più bassa.

Come abbiamo già detto, la scheda presenta una GPU AD103 in versione cut-down, con un totale di 9.728 CUDA Core su 76 SMs (il 5% in meno rispetto alla GPU AD103 "completa"). Attorno alla GPU troviamo 8 moduli di memoria GDDR6X, ciascuno da 2 GB, per una capacità massima della VRAM pari a 16 GB. Il bus di memoria è invece a 256-bit, mentre la velocità della memoria è pari a 22,4 Gbps, superando quella di ogni altra GPU della linea RTX 40.

Per quanto riguarda l'alimentazione della scheda, quest'ultima ha lo stesso connettore 12VHPWR a 16 pin della RTX 4090, il che significa che anche a questo giro NVIDIA potrebbe avere problemi di fusione del connettore della scheda video. Tuttavia, in questo caso il TDP dovrebbe essere decisamente più basso rispetto alla RTX 4090, fermandosi a 320 W (contro i 450 W della scheda top di gamma). Solo in alcune versioni custom, la scheda dovrebbe arrivare ad un TDP da 380 W.