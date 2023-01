NVIDIA, la RTX 4080 pronta a cambiare GPU per ridurre i costi

Mentre i fan attendono con curiosità le nuove proposte che arriveranno nel corso dell'anno, soprattutto dopo aver dato un'occhiata alle foto della RTX 4070 FE, arrivano novità interessanti per quel che riguarda la sorella maggiore RTX 4080.

A quanto pare, infatti, la RTX 4080 subirà presto un refresh alla GPU, che passerà dal chip AD103-300 al più recente AD103-301. I due processori grafici avranno le stesse frequenze e il medesimo core count, nonché un TGP identico. Il motivo del cambio? Ridurre i costi di produzione, anche se non di molto, poiché il nuovo non necessiterebbe di un comparatore, quindi una componente in meno da tenere in considerazione.

Curiosamente, medesimo trattamento dovrebbe essere riservato proprio alla inedita RTX 4070, che dovrebbe variare tra il chip AD104-250 e l'AD104-251.

Tra i partner del team verde, Gainward avrebbe già iniziato a indicare la presenza dell'una o dell'altra GPU per la RTX 4080, ma a quanto pare non sarà necessario indicarla come revisione, come avvenuto invece la scorsa generazione con i modelli LHR, che mantenevano le medesime specifiche pur dimezzando l'hashrate nel mining.

Nel frattempo, ricordiamo che ormai si contano i giorni prima di poter mettere le mani sulle GPU Ada Lovelace anche su Mobile. Non stupisce affatto, in tal senso, che di recente siano apparsi in rete anche i benchmark delle RTX 4050 e 4060 Mobility.