NVIDIA RTX 4080, altro che scheda grafica compatta: dimensioni pari alla RTX 4090

Il lancio europeo della NVIDIA RTX 4080 è ormai dietro l'angolo, perciò quasi tutte le specifiche tecniche della scheda video sono ormai note agli appassionati. Tra queste, una delle poche ad essere state svelate in maniera tardiva sono le dimensioni della scheda grafica NVIDIA, che sembrano essere molto maggiori del previsto.

Stando a quanto riporta Tom's Hardware, che ha analizzato le pagine prodotto delle versioni custom della GPU realizzate da AIB come Asus, Gigabyte e GALAX, la RTX 4080 sarà grande come la RTX 4090, ovvero la scheda top di gamma di NVIDIA. Per chi se lo fosse perso, le dimensioni della NVIDIA RTX 4090 sono state oggetto di feroci critiche nelle ultime settimane, dal momento che molti fan le considerano troppo grandi per poter inserire agevolmente la scheda in un PC.

Le dimensioni piuttosto generose della RTX 4080 dipenderebbero dal fatto che molti AIB abbiano deciso di utilizzare gli stessi sistemi di raffreddamento della RTX 4090 per la scheda video di fascia medio-alta del Team Verde, nonostante quest'ultima abbia un'architettura con una GPU di dimensioni ridotte, che dunque non dovrebbe sviluppare lo stesso calore della controparte enthusiast.

Questa strategia è stata per esempio quella seguita da ASUS: si tratta di una scelta che potrebbe fare la felicità degli overclocker, permettendo un migliore raffreddamento della scheda, ovviamente a patto di accettare delle dimensioni maggiori. Per quanto riguarda Gigabyte, il produttore ha già rivelato l'esistenza di ben cinque schede grafiche diverse, ovvero le RTX 4080 Eagle, Eagle OC, Aero OC, Gaming OC e Aorus Xtreme Waterforce.

In ogni caso, la scheda ha un design triple-fan per il raffreddamento e delle dimensioni che si aggirano attorno ai 342 millimetri di lunghezza ed ai 40 millimetri di spessore. In caso abbiate un PC microATX o mini-ITX, dunque, la GPU potrebbe non riuscire ad "entrare" fisicamente nel case della vostra build. Infine, nel caso di GALAX, possiamo notare una configurazione lunga esattamente come quella della RTX 4090, ma con uno spessore nettamente inferiore rispetto a quest'ultima, pari a "soli" 66 millimetri, contro i 74 della RTX 4090.