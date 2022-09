NVIDIA RTX 4080, spunta il secondo modello: in arrivo con VRAM da 12 e da 16 GB

Dopo aver visto una foto dal vivo della NVIDIA GeForce RTX 4080, pare che la scheda video di fascia alta del colosso di Santa Clara sia tornata protagonista delle notizie e delle indiscrezioni circolate in rete. Secondo un nuovo leak, infatti, NVIDIA lancerà due modelli di RTX 4080, e non uno solo.

La notizia arriva dall'account Twitter MEGAsizeGPU, che ha riportato alcune specifiche delle nuove schede grafiche del Team Verde, in arrivo entro fine anno. Il leak si apre parlando della NVIDIA GeForce RTX 4090, che avrà 24 GB di VRAM GDDR6X e un PCB reference a 14 livelli, per spostarsi poi alla RTX 4080.

Riguardo a quest'ultima GPU, il leaker riporta che la scheda sarà lanciata nelle varianti da 12 GB e da 16 GB di VRAM GDDR6X. Il modello da 12 GB della scheda avrà un PCB a 10 livelli, mentre quello da 16 GB avrà un PCB a 12 livelli. Inoltre, MEGAsizeGPU spiega anche che i PCB delle due varianti della GPU saranno "completamente diversi" tra loro in termini di design.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un cambio non da poco per NVIDIA, che nelle scorse generazioni ha talvolta pubblicato diverse varianti della stessa scheda grafica, ma ha sempre ritoccato solo la quantità di VRAM disponibile, senza mai intervenire direttamente sul PCB. Per esempio, l'attuale generazione di GPU RTX comprende due modelli di GeForce RTX 3080, rispettivamente con VRAM da 10 e da 12 GB, ma il PCB delle due schede è essenzialmente lo stesso.

Ciò potrebbe spingere alcuni a pensare che la RTX 4080 da 12 GB di VRAM sia in realtà la RTX 4070, ma ciò sembra decisamente improbabile, poiché le specifiche tecniche riportate dall'insider sono ben diverse dalla scheda tecnica della RTX 4070 tracciata nelle scorse settimane dai rumor.