NVIDIA RTX 4080, altro che vendite sotto le aspettative: è prima in classifica negli USA

Vi ricordate quando, qualche settimana fa, vi abbiamo parlato delle RTX 4080 di NVIDIA vendute sotto al MSRP in Europa? Al momento, in molti hanno pensato che il taglio di prezzo fosse dovuto a degli scarsi risultati commerciali della scheda grafica, ma a quanto pare le cose starebbero molto diversamente.

Al contrario, infatti, Newegg, il più grande portale americano specializzato in componenti per PC, schede grafiche e CPU, ha rivelato che la NVIDIA GeForce RTX 4080 è la scheda più venduta del momento, superando sia la campione di incassi RTX 4090, al momento scivolata al quarto posto tra le schede più vendute in America, sia gli evergreen per la fascia media, come la RTX 3060 e la RTX 3060 Ti.

In particolare, il modello di RTX 4080 più venduto sarebbe la Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC, che viene messa in commercio negli Stati Uniti al prezzo di partenza di 1.269,99 Dollari, uno dei più bassi per una RTX 4080. Al contempo, anche la RTX 4090, lanciata un mese prima della "sorella" di fascia leggermente più bassa e ad un prezzo decisamente più alto (il MSRP americano è di 1.599,99 Dollari), continua a riscuotere un certo successo tra i videogiocatori.

Dopo il quartetto targato NVIDIA, invece, arrivano le proposte low-budget di AMD, come la Radeon RX 6700 XT (prezzo di partenza: 479 Dollari) e la Radeon RX 660, con un MSRP di soli 329 Dollari. Insomma, pare che i clienti di Newegg stiano investendo perlopiù in schede video di fascia alta: resta da vedere come cambierà il trend delle vendite dopo l'uscita della NVIDIA RTX 4070 Ti, che potrebbe rivelarsi un'ottima scelta per la fascia medio-alta.

Su Amazon, intanto, continuano a primeggiare le GPU di fascia bassa e di scorsa generazione, con la RTX 3060 e la RTX 3060 Ti, insieme alle loro versioni custom, che occupano tutti i primi spot della classifica: la RTX 4090, infatti, si colloca solo quindicesima nella classifica dell'ecommerce di Jeff Bezos, mentre la RTX 4080 arriva al ventottesimo posto.