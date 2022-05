NVIDIA RTX 4090, 4080, 4070 e 4060 trapelano in rete: sono queste le specifiche?

Dopo il mega leak delle Founders Edition della NVIDIA RTX 4090 Ti, si torna a parlare della nuova gamma di GPU a marchio NVIDIA. A diffonderle Bilibili, che ha pubblicato le presunte specifiche tecniche della gamma.

Secondo quanto emerso, la RTX 4090 dovrebbe avere il 53% di CUDA core in più rispetto all’RTX 3090, che dovrebbe tradursi in una frequenza di clock maggiore rispetto al suo predecessore. Le RTX 4080, 4070 e 4060 invece dovrebbero includere rispettivamente il 23% (10.752), il 25% (7.680) e il 28% (4.608) di CUDA core in più rispetto alle RTX 3080, 3070 e 3060.

Come spiegato da Neowin, l’immagine che trovate in calce mostra le presunte specifiche delle imminenti GPU della serie Ada Lovelace RTX 40 etichetta erroneamente la larghezza di bus dell’inerfaccia di memoria dell’RTX 4060 a 192 bit, ma la scheda non può avere 8GB di VRAM con bus a 192 bit, ma dovrebbe essere a 128 bit.

Per quanto riguarda l’assorbimento di potenza, invece, i TGP delle RTX 4080, 4070 e 4060 dovrebbero essere rispettivamente di 350 W, 300 W e 200 W.

Qualche rumor emerso nelle scorse ore, parlava di una potenza inferiore al previsto per la RTX 4090, con un minore assorbimento dei consumi. Come sempre vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze.