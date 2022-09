NVIDIA RTX 4090 e 4080 senza segreti: trapela la scheda tecnica prima del lancio

Le schede grafiche RTX 40 di NVIDIA sono ormai alle porte, con l'uscita della RTX 4090 prevista per ottobre e quella della RTX 4080 prevista per novembre. Oggi, però, un noto portale estero ha stilato una lista delle specifiche tecniche della RTX 4090 e della RTX 4080, quest'ultima presa addirittura in due varianti diverse.

Le schede tecniche arrivano da VideoCardZ, che afferma di averle stilate unendo quanto riportato da leaker come Kopite7Kimi, che giusto ieri ha riportato che la NVIDIA RTX 4090 Ti avrà 70 miliardi di transistor, e gli utenti del portale ChipHell, che negli scorsi giorni hanno rivelato l'esistenza di due varianti della RTX 4080, una con 12 GB e una con 16 GB di VRAM. A queste fonti, poi, VideoCardZ avrebbe sommato le "soffiate" di alcuni insider di fiducia.

Partendo dalla RTX 4090, essa avrà una GPU AD102-300, ovvero una versione cut-down della GPU AD102, che dovrebbe trovarsi in completo solamente sulla RTX 4090 Ti o sulla RTX TITAN. In totale, la scheda avrà 16.384 CUDA Core e 24 GB di VRAM GDDR6X a 21 Gbps, con una frequenza massima pari a 2.520 MHz. Il bandwidth complessivo della RTX 4090, come già rumoreggiato in passato, sarà di poco superiore a 1 TB/s, mentre il TGP standard sarà di 450 W, con un massimo di 660 W.

Passando al modello da 16 GB della RTX 4080, esso sarà dotato di una GPU AD103-300 con 9.728 CUDA Core. Il clock massimo della scheda sarà di 2.505 MHz, dunque appena inferiore rispetto a quello della RTX 4090. In termini di memoria, ovviamente, parliamo di una VRAM GDDR6X da 16 GB a 23 Gbps, mentre il TGP di base è di 340 W, che può alzarsi fino a 516 W.

Infine, il modello da 12 GB della RTX 4080 è in realtà la scheda finora conosciuta come RTX 4070 Ti e vanterà una GPU AD104-400 con 7.680 CUDA Core e una frequenza fino a 2.610 MHz. La memoria sarà ovviamente da 12 GB di GDDR6X a 21 GBps, mentre il TGP standard sarà pari a 285 W e quello in boost arriverà fino a 366 W.