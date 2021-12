NVIDIA RTX 4090 Ti ed AMD Radeon RX 7000 già in mano ai miner? Scoperta una mining farm

Il condizionale è d'obbligo e la notizia è da prendere con le pinze, ma secondo quanto riportato da Wccftech sarebbe stata scoperta su Flexpool una mega mining farm dotata delle NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti e AMD Radeon RX 7000 di nuova generazione.

Ovviamente non è dato sapere se la mining farm includa davvero le GPU in questione, ma la cosa certa è che è attiva e funzionante e come mostriamo nello screenshot presente in calce sono presenti delle GPU etichettate come NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ed AMD Radeon RX 7000.

La NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ha un hash rate di 1,22 TH/s: per fare un raffronto una singola GeForce RTX 3090 si ferma tra i 110 ed i 120 MH/s, il che vuol dire che sono necessarie circa 10.000 RTX 3090 per raggiungere 1.2-1.3 TH/s. Nella scheda non è specificato quante schede grafiche siano presenti, ma è chiaro che una singola 4090 Ti non è in grado di raggiungere tale dato, sebbene le ultime informazioni parlano di una RTX 4090 tre volte più veloce della RTX 3090.

La AMD Radeon RX 7000 "control test", invece, è in grado si fermarsi a 657,3 GH/s, mentre il modello "Overlock test" ha un hash rate di 580 GH/s.

Complessivamente, la mining farm è in grado di generare un hash rate fino a 3,91 TH/s Ethereum ed attualmente ha una media di 2,47 TH/s. Secondo alcuni calcoli, ogni tre ore potrebbe estrarre 5 ETH, a fronte di un guadagno stimato di oltre 4 milioni di dollari.

