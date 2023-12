NVIDIA: la 'RTX 4090 cinese' ha una data d'uscita, ma occhio alle specifiche!

Una decina di giorni fa, vi abbiamo anticipato che NVIDIA lancerà la GeForce RTX 4090D, una scheda grafica pensata per evitare le sanzioni americane contro la Cina e perpetuare la presenza del Team Verde sul mercato asiatico delle GPU da gaming e per l'IA. Oggi, finalmente, la RTX 4090D sembra avere una data di lancio, ed è vicinissima!

Come spiegano il portale cinese EXP Review e il leaker Momomo_US su X, la GeForce RTX 4090D arriverà il 28 dicembre sul mercato cinese. Le due fonti hanno confermato che la scheda video è la risposta di Jensen Huang e soci alle sanzioni USA contro le GPU di NVIDIA, ad alcune delle quali è stato imposto il divieto di esportazione verso la Cina per evitare che Pechino le utilizzi per avvantaggiarsi nel settore dell'Intelligenza Artificiale ai danni degli Stati Uniti d'America.

L'idea era dunque quella di colpire tutte le GPU che potessero essere utilizzate per l'IA, tra cui i chip delle serie A e H del Team Verde - entrambe specificamente pensate per gli applicativi legati al machine learning e all'Intelligenza Artificiale - e la RTX 4090. Quest'ultima, infatti, pur essendo una GPU da gaming è stata considerata sufficientemente potente da essere utilizzata per alcuni applicativi AI-based che la Casa Bianca ha considerato potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Ciò ha dunque spinto NVIDIA a realizzare la GeForce RTX 4090D, una versione cut-down della RTX 4090, che sia basa su una GPU AD102-250 (a differenza del modello "standard", che usa una AD102-300 o una AD102-301), che possiede un numero di Core nettamente inferiore e ha un TDP fermo a 425 W, rendendo anche impossibile l'overclock della scheda. Solo la frequenza della scheda resta uguale a quella della controparte internazionale: 2.280 MHz di base, 2.520 MHz in boost.

A conti fatti, insomma, la RTX 4090D peggiora le prestazioni della RTX 4090, se non altro per rimanere entro il TPP (Total Processing Power, l'unità di misura della potenza di un chip utilizzata dagli USA per le loro sanzioni) di 4.800 punti, contro i 5.286 della RTX 4090. Ciononostante, la RTX 4090D - la "D" sta per Dragon, qualora ve lo steste chiedendo - sarà comunque venduta a 12.999 Yuan cinesi, lo stesso prezzo di lancio della RTX 4090 "liscia".