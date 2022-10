NVIDIA RTX 4090 custom, trapelano i prezzi europei: preparatevi a spese 'estreme'

Solo poche ore fa, abbiamo visto i prezzi americani della RTX 4090 di NVIDIA in versione custom, grazie al database del rivenditore statunitense Newegg. Oggi, invece, un altro retailer ci permette di dare un'occhiata ai prezzi europei della top di gamma di NVIDIA, sempre ovviamente in versione custom.

A pubblicare in anticipo i prezzi della GPU è stato il portale finlandese ProShop, che mostra prezzi nettamente più alti di quelli americani: nello specifico, mentre negli Stati Uniti la RTX 4090 costerà tra i 1.599 e i 1.999 Dollari, in Europa il prezzo di partenza delle versioni custom della GPU sembra aggirarsi intorno ai 2.000 Euro. In Spagna, invece, il rivenditore CoolMod ha messo in vendita alcune RTX 4090 al prezzo di 1.899 Euro, cento in meno rispetto al prezzo finlandese.

È però bene notare che le RTX 4090 spagnole sono subito finite sold-out, per poi tornare disponibili a qualche ora di distanza ad un prezzo leggermente maggiorato, pari a 1.959 Euro. In effetti, questo secondo prezzo si avvicina molto al MSRP consigliato da NVIDIA e dai principali AIB sul mercato, che hanno fissato il prezzo europeo della RTX 4090 intorno ai 1.949 Euro, che potrebbero poi aumentare a seconda delle specifiche dei singoli modelli personalizzati dai partner del Team Verde.

Come potete vedere dall'immagine in calce, la RTX 4090 arriverà fino a 2.549,90 Euro nei modelli più costosi, come la GeForce RTX 4090 ROG STRIX OC e non-OC di ASUS o la MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X. Se volete invece risparmiare qualcosa, al prezzo di 1.999 Euro (almeno stando a quanto riporta ProShop) potrete acquistare la GIGABYTE GeForce RTX 4090 WindForce e la GeForce RTX 4090 TUF di ASUS.

In ogni caso, non possiamo non far notare che il rincaro rispetto agli Stati Uniti sarà di 500 Euro circa, con il cambio attuale Euro-Dollaro in quasi assoluta parità: nulla di strano se pensiamo che i modelli stock di RTX 4090 e 4080 costeranno il 22% in più in Europa rispetto all'America. Visti questi prezzi, qualcuno potrebbe decidere di comprare una NVIDIA RTX 4090 economica, magari fatta di mattoncini: le performance non saranno le stesse, ma almeno potrete dire di avere una GPU di nuova generazione in casa (insieme a entrambi i reni).