NVIDIA RTX 4090, abbiamo una foto del PCB: la GPU AD102 si mostra dal vivo

NVIDIA ha annunciato le RTX 4090 e 4080 meno di 24 ore fa, durante la GTC. Oggi, però, sempre dalla GTC arrivano alcune altre interessanti conferme sulle due GPU di fascia alta del produttore di Santa Clara: per esempio, è stata pubblica la prima fotografia del PCB della RTX 4090.

Potete dare un'occhiata all'immagine del PCB della scheda in calce, mentre NVIDIA ha spiegato che esso godrà di un miglioramento nel power management della scheda, confermando che la RTX 4090 avrà lo stesso numero di power stages della RTX 3090 Ti. Inoltre, l'immagine è la prima che ci mostra la GPU AD102 dal vivo, dopo i render e le grafiche trapelate nei mesi scorsi.

Il PCB è quasi identico a quello della RTX 3090 Ti, a parte alcuni cambiamenti minimi: per esempio, la RTX 4090 non avrà il modulo NVLink, presente invece sulla 3090 Ti, ma per il resto l'architettura adottata da NVIDIA sarà pressoché uguale a quella della top di gamma di scorsa generazione. Persino la posizione delle memorie GDDR6X e dei VRM è rimasta essenzialmente intoccata.

Scendendo più nel tecnico, NVIDIA ha spiegato che la RTX 4090 avrà 20+3 fasi con una migliore gestione del voltaggio, in modo da ridurre il rischio di incidenti e problemi nella gestione dell'energia in entrata nel PCB. Allo stesso modo, l'architettura della RTX 4090 dovrebbe ridurre la probabilità di power spike e altri problemi legati all'influsso di elettricità nella GPU, che in passato rischiavano di causare lo spegnimento dell'alimentatore e, dunque, del PC.

Il PCB, inoltre, potrà accettare fino a 600 W di potenza in overclock, anche se sia NVIDIA che gli AIB hanno annunciato un settaggio di default di quest'ultima pari a 450 W. Pare comunque che sarà possibile aumentare fino a 600 W il TGP complessivo della scheda, ma non è chiaro se verranno messe in commercio delle versioni custom della GPU che trarranno vantaggio da tale flessibilità in termini di potenza. Intanto, comunque, vi ricordiamo che i prezzi europei delle RTX 4080 e 4090 sono più alti di quelli americani del 22% circa.