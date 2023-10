NVIDIA, questa RTX 4090 è stata "fritta" a causa di un insetto: il video

Lo scorso anno, la RTX 4090 di NVIDIA è finita al centro della polemica per il presunto scioglimento dei suoi cavi. Ora, la scheda video di fascia alta del Team Verde è protagonista di un altro esilarante incidente: lo sapevate che un insetto entrato per errore nella scheda video può "friggere" una RTX 4090?

Ebbene sì, è possibile. A riportare la storia è lo YouTuber NorthWest Repair, che spiega di essersi trovato di fronte una RTX 4090 difettosa per ragioni ignote. Anziché restituire la scheda video al produttore, NorthWest Repair ha deciso di darle un'occhiata e, sollevando la copertura, ha scoperto che un insetto si era infilato tra la GPU e il suo PCB, probabilmente già durante la fase di assemblaggio del prodotto.

Come spiega Tom's Hardware, quello evidenziato da NorthWest Repair è un evento più unico che raro: le componenti elettroniche vengono prodotte e assemblate in ambienti quasi sterilizzati, estremamente puliti e dove persino la polvere non riesce ad attecchire, dal momento che ogni agente esterno rischierebbe di rovinare la produzione di un chip, di una CPU o, in questo caso, di una scheda video.

Dopo aver ispezionato il PCB e ogni altra parte della scheda difettosa, che era stata portata da NorthWest Repair da un cliente che affermava di averla ricevuta "nuova di fabbrica", lo YouTuber ha deciso di solleva la GPU AD102 della RTX 4090 per verificare se il problema potesse stare nel chip della scheda. Proprio in quel momento, lo YouTuber ha visto l'insetto, la cui presenza impediva il funzionamento di alcuni contatti, bloccando l'output video del prodotto.

Infine, NorthWest Repair è riuscito ad aggiustare la GPU, rimuovendo l'insetto e pulendo in profondità l'alloggiamento del chip AD102. Fatto ciò, la scheda - una NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition - è magicamente "tornata in vita" e ha iniziato a funzionare perfettamente.