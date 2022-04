NVIDIA RTX 4090, niente interfaccia PCIe 5.0: costa troppo

Tra le schede grafiche NVIDIA di nuova generazione, una in particolare sembra catalizzare l'attenzione dei giocatori: stiamo parlando della top di gamma NVIDIA RTX 4090, che dovrebbe essere la GPU NVIDIA più potente di sempre. Oggi, tuttavia, un'indiscrezione lascia intendere che la scheda sarà meno innovativa del previsto.

Stando al leaker Kopite7Kimi, che ha riportato l'informazione su Twitter, la GPU NVIDIA AD102 non avrà un'interfaccia PCIe 5.0, limitandosi invece ad una più tradizionale interfaccia PCIe di quarta generazione. Visto che sappiamo già che la GPU AD102 sarà quella montata sulla scheda grafica RTX 4090, la top di gamma della nuova generazione di schede video del produttore di Santa Clara, viene piuttosto naturale pensare che tutte le componenti con architettura Ada non supporteranno il PCIe Gen5.

Al momento, comunque, le uniche CPU che supportano le interfacce PCIe 5.0 sono i processori Alder Lake di dodicesima generazione di Intel, ma, come fa notare VideoCardZ, insieme alle RTX 40 di NVIDIA dovrebbero essere lanciate anche le CPU Ryzen 7000 di AMD, che dovrebbero supportare a loro volta il PCIe 5.0.

Non è chiaro quale sia il motivo dietro alla decisione di NVIDIA, ma alcuni fan speculano che la scelta dell'azienda possa dipendere da problemi con i costi della GPU di fascia alta o con la retrocompatibilità con le componenti meno recenti degli altri produttori.



Se non provenisse da un insider decisamente affidabile, l'indiscrezione di Kopite7Kimi avrebbe quasi dell'incredibile, anche perché finora quasi tutti i leaker specializzati nell'hardware per PC hanno dato per scontata l'integrazione dell'interfaccia PCIe 5.0 sulle nuove schede grafiche di NVIDIA, specie per quanto riguarda quelle di fascia alta.

Inoltre, meno di un mese fa NVIDIA ha lanciato le GPU Hopper per datacenter, le prime al mondo ad integrare il nuovo standard PCIe, che si credeva fosse stato implementato sulle schede come una sorta di test in vista delle GPU RTX 40. Per sapere se il leak di Kopite7Kimi sia corretto o meno, comunque, non ci resta che attendere il lancio delle schede grafiche NVIDIA di nuova generazione, programmato per la seconda metà dell'anno.