NVIDIA, la RTX 4090 laptop può effettivamente superare la RTX 3090 Ti

Nella nostra recensione della RTX 4090 laptop, abbiamo volontariamente messo a confronto questa potente soluzione grafica con le sorelle di pari generazione del segmento desktop, soprattutto per via della presenza di un chip identico a quello della RTX 4080.

Volendo estendere il paragone con il resto dell'offerta NVIDIA, tuttavia, si noterà una straordinaria vicinanza in termini di performance anche con la RTX 3090 Ti, la scheda video più potente della scorsa generazione.

In effetti, la RTX 4090 laptop è in grado di tenere testa agilmente anche alla RTX 4070 Ti, per questo non stupisce affatto il suo posizionamento "ibrido" a cavallo tra i due segmenti.

La notizia del giorno riguarda i punteggi pubblicati su Reddit da un utente, fortunato possessore di un Razer Blade 18 nella migliore configurazione Enthusiast dotata proprio di questa GPU. L'utente Kelzs, infatti, ha mostrato come, tramite opportuno overclock, la RTX 4090 possa facilmente superare la RTX 3090 Ti desktop, perlomeno nei benchmark sintetici.

I punteggi di Time Spy parlano chiaro e c'era da aspettarselo da una scheda in grado di allungare di ben oltre il 20% sulla top di gamma per notebook dello scorso anno, senza neanche ad andare a scomodare il DLSS3, che consente di ottenere un'ulteriore spinta mediata dall'accelerazione tramite Machine Learning.

Nel frattempo, ricordiamo che a breve arriveranno le nostre impressioni sull'incredibile notebook Medion con RTX 4090 a liquido lanciato a inizio febbraio nella splendida cornice parigina.