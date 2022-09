NVIDIA RTX 4090, leak completo della lineup Gigabyte: ci sono ben 11 modelli

A solo un paio di giorni dalla comparsa della NVIDIA GeForce RTX 4090 su alcuni negozi online sparsi in tutto il mondo, arriva oggi un enorme leak che mostra tutti i modelli della RTX 4090 in produzione presso uno dei principali AIB sul mercato, Gigabyte.

Questa volta, il listing delle GPU non si trova sul sito web di un rivenditore, ma su quello della Eurasian Economic Commission (EEC), il che rende le informazioni trapelate del tutto ufficiali, poiché le schede del database vengono compilate a partire dalle specifiche fornite direttamente dal produttore dei dispositivi certificati.

Sul database della EEC troviamo dunque almeno sei RTX 4090 standard e cinque varianti AORUS: tra di esse ci sono sia GPU con raffreddamento ad aria che schede grafiche con dissipazione liquida, tra cui la AORUS Xtreme, la AORUS Master, la AORUS Elite e la Windforce 3X. L'elenco completo delle RTX 4090 di Gigabyte, comunque, è il seguente:

Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS Xtreme Waterforce

Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS Xtreme Waterblock

Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS Xtreme

Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS Master

Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS Elite

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming

Gigabyte GeForce RTX 4090 Eagle OC

Gigabyte GeForce RTX 4090 Eagle

Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 3X OC

Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce

Dalla lista possiamo vedere che tutte le GPU non-AORUS saranno lanciata sia in versione OC che in versione "standard", mentre la variante AORUS Xtreme Waterblock verrà messa in commercio con un raffreddamento liquido AIO pienamente personalizzabile dagli utenti, per la felicità dei modder più esperti. Inoltre, le due versioni Waterforce e Waterblock della RTX 4090 saranno le GPU più grandi mai prodotte da Gigabyte.