NVIDIA, per la RTX 4090 su notebook l'attesa è (quasi) finita

Dopo un primo assaggio con i benchmark delle RTX Serie 40 laptop, incluse le nuove RTX 4050, RTX 4060 e RTX 4070, si torna a parlare della next gen di NVIDIA per il segmento notebook, che potrebbe arrivare prima del previsto.

Stando a quanto riportato da ITHome, i preorder dei notebook dotati delle nuove GPU NVIDIA Serie 40 potrebbero partire una settimana prima del previsto, perlomeno per la fascia alta e altissima.

A quanto pare, RTX 4080 e RTX 4090 potrebbero aprire le danze il 1 febbraio 2023 invece dell'8 dello stesso mese, mentre per il resto della lineup resta valida la data del 22 febbraio 2023.

Non è ancora chiaro se la prima di queste date andrà a coincidere anche con quelle relative agli embarghi per le prime recensioni internazionali.

Ricordiamo che in questa nuova generazione protagonisti assoluti saranno l'efficienza e il DLSS3, proponendo soprattutto per la fascia superiore un target gaming in 4K a 60 FPS a un prezzo di partenza di 1.999 dollari.

Quanto alla RTX 4070, si punta alle performance della RTX 3080 mobility con un terzo dei consumi, con target 1440p a 80 FPS e accompagnata a scendere dalla RTX 4060 e dalla RTX 4050, che dovrebbe aprire la lineup con un prezzo di partenza di 999 dollari.