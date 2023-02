NVIDIA RTX 4090, nuove conferme del successo di vendite: staccate le RTX 3090 Ti e 4080

La NVIDIA GeForce RTX 4090 è estremamente popolare tra i videogiocatori di tutto il mondo, nonostante i suoi prezzi estremamente elevati. Finora, però, non abbiamo mai avuto dei dati quantitativi sul livello di adozione della GPU del Team Verde presso l'utenza: con l'ultima Hardware Survey di Steam, però, le cose sono cambiate.

L'indagine statistica, disponibile sul sito web di Steam e limitata al campione dei PC connessi alla piattaforma di Valve nel mese di gennaio 2023, rivela che la RTX 4090 è installata su più PC della RTX 3090 Ti: stando ai dati "aggiustati" di Tom's Hardware, infatti, la scheda si trova sullo 0,26% dei PC in circolazione, contro lo 0,14% della top di gamma di scorsa generazione.

Al contempo, la RTX 3090 "liscia" arriva allo 0,60% dei PC connessi a Steam nel mese di gennaio 2023, perciò potrebbe essere sorpassata dalla sorella di nuova generazione nel giro di qualche mese. La RTX 4080, invece, è montata sullo 0,15% di tutti i PC utilizzati per la survey, mentre la RTX 4070 Ti si ferma allo 0,05%. Due performance non proprio brillanti, che però dipendono anche dal fatto che le due schede siano state lanciate solo da poche settimane sul mercato globale e restino difficilmente reperibili a dei prezzi che oscillano attorno al MSRP.

In ogni caso, le tre GPU NVIDIA più utilizzate dai giocatori non sono né di fascia alta né tantomeno di nuova generazione: si tratta infatti delle GTX 1650 e 1060 e della RTX 3060. La prima è presente sul 6,87% delle build testate (+0,03% rispetto a dicembre 2022, a testimonianza di come la GTX 1650 non voglia affatto andare in pensione), mentre le altre due si attestano rispettivamente su percentuali del 5,70% e del 4,82%.

Si conferma dunque la tendenza a comprare perlopiù schede video di fascia media o medio-bassa, che comunque, allo stato attuale delle tecnologie, sono ottime per il gaming senza troppe pretese, anche con settaggi alti e ad una buona risoluzione. Resta da vedere, a questo punto, se il lancio delle GPU midrange NVIDIA RTX 4060 e 4050 cambierà le carte in tavola, dando filo da torcere anche alle proposte "storiche" del colosso di Santa Clara.