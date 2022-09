NVIDIA RTX 4090, online i benchmark 8K con diversi videogiochi: ecco come se la cava

A pochi giorni dall’annuncio della NVIDIA RTX 4090, NVIDIA ha condiviso un nuovo set di benchmark videoludici in 8K, effettuati su un gruppo di giochi abbastanza famosi come Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5, Lost Ark e Red Dead Redemption 2.

I risultati sono visibili nel grafico presente in calce, e mostrano anche gli fps raggiunti con il DLSS attivo. NVIDIA nella slide evidenzia che i test sono stati effettuati su un computer con i9-12900K, 32 gigabyte di RAM e Windows 11 x64 come sistema operativo, a cui ovviamente si aggiunge la NVIDIA GeForce RTX 4090.

Ciò che salta immediatamente all’occhio è l’incremento delle prestazioni di Microsoft Flight Simulator, che in 8K con DLSS 3 gira a 83fps, mentre Red Dead Redemption ad 85fps.

Si tratta senza dubbio di risultati promettenti, ma che devono tener conto anche della configurazione utilizzata durante. Qualche giorno fa, NVIDIA aveva mostrato le performance del DLSS3, con Cyberpunk che era arrivato a 141fps.

In sede di presentazione, alla GTC, NVIDIA ha confermato che il DLSS3 sarà esclusivo delle RTX 40, in quanto non compatibile con le altre schede video lanciate negli scorsi mesi sul mercato, comprese quelle della generazione RTX 30.

Ad ogni modo, ricordiamo che quest’oggi andrà in onda il Q&A Tech in cui parleremo anche delle nuove RTX 40.