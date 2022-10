NVIDIA RTX 4090 da paura: fa girare Genshin Impact in 13K con dettagli alti

Dopo aver scoperto le cause alla base dei problemi dei cavi delle RTX 4090 di NVIDIA, torniamo ad occuparci delle performance della mostruosa scheda grafica del produttore di Santa Clara. Uno YouTuber, infatti, ha deciso di testare la GPU sul popolarissimo Genshin Impact, raggiungendo una risoluzione da record in 13K.

Avete capito bene: lo YouTuber Golden Reviewer è riuscito a far girare Genshin Impact alla risoluzione di 13760 x 5760 pixel, ovvero in 13K e con settaggi alti. Un risultato veramente incredibile, se consideriamo che solo la scorsa settimana lo stesso canale era arrivato "solo" alla risoluzione 7K con la medesima configurazione hardware e lo stesso gioco, come aveva mostrato in un altro video caricato su YouTube.

Accanto alla top di gamma di NVIDIA, inoltre, è bene sottolineare che Golden Reviewer non ha proprio un PC top di gamma, almeno non per gli standard di attuale generazione: accanto ad una MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio da 24 GB, infatti, troviamo un Intel Core i7-10700KF, una scheda madre ASUS Prime Z490-P e una RAM Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 da 64 GB.

Sfortunatamente, pare che il framerate risenta di una risoluzione così alta: lo YouTuber assicura che Genshin Impact è perfettamente giocabile anche in 13K e con tutti i dettagli al massimo, ma spiega anche che è impossibile, in tali condizioni, raggiungere dei granitici 60 FPS. D'altro canto, ciò significherebbe far elaborare al PC un'immagine da ben 108 MP ogni sessantesimo di secondo!

Al contrario, la build di Golden Reviewer supera abbondantemente i 60 FPS in 7K, anche con tutte le impostazioni al massimo. Un risultato sorprendente, dunque, specie se consideriamo che lo YouTuber non ha usato alcuna tecnologia di upscaling tramite IA come il DLSS per i suoi test.