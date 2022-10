NVIDIA RTX 4090, ecco perché fonde i cavi: colpa della saldatura dei connettori

Continua a tenere banco la questione dei cavi fusi dalla GeForce RTX 4090 di NVIDIA, che ormai è valsa al Team Verde un enorme numero di critiche. Oggi, un nuovo approfondimento ci spiega che NVIDIA avrebbe potuto evitare del tutto il problema, utilizzando un sistema di fissaggio particolare per i suoi connettori a 16 pin.

Mentre NVIDIA indaga sul problema della RTX 4090 richiamando tutti i modelli difettosi alla casa madre, il portale Igor's Lab ha pubblicato un interessante report in cui spiega che la causa dello scioglimenti dei cavi sta nei connettori a 16 pin usati dalla scheda, e in particolare nel sistema di saldatura di questi ultimi al resto del corpo della GPU.

Secondo Igor's Lab, tutto dipenderebbe dal fatto che tali connettori siano saldati al corpo della scheda video: la saldatura causa infatti un maggiore calore nella zona del connettore, che finisce così per sciogliere i cavi di alimentazione usati per la GPU. La soluzione, per il portale tedesco, sarebbe quella di sostituire la saldatura con la crimpatura dei connettori, ovvero la loro connessione al resto della board tramite l'uso di una crimpatrice.

Per Igor Wallossek, la saldatura è il "peggior nemico" dei connettori a 16 pin, causando vari problemi che, nei casi peggiori, possono causare danni strutturali al connettore stesso. In generale, dunque, l'esperto ha consigliato non solo a NVIDIA, ma anche a tutti i produttori dell'industria, di sostituire la saldatura con la crimpatura in ogni processo di fissazione di un connettore a 16 pin su una componente.

La crimpatura, infatti, eliminerebbe ogni potenziale problema insito nella saldatura, garantendo una maggiore durata del connettore e l'integrità dei cavi collegati a quest'ultimo. Resta solo da capire se NVIDIA accetterà i suggerimenti di Igor's Lab o se, invece, procederà in una direzione diversa.