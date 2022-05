NVIDIA: la RTX 4090 potrebbe essere meno potente del previsto, scendono anche i consumi

Una delle più interessanti novità della scheda tecnica della NVIDIA RTX 4090 emersa in rete pochi giorni fa era la presenza di ben 144 Streaming Multiprocessors (SM), che ne avrebbero fatto di gran lunga la GPU più potente in circolazione. Sfortunatamente, pare che questo dato sia sbagliato: il numero reale di SM sulla scheda sarebbe più basso.

Nello specifico, stando al leaker Kopite7Kimi, la GPU NVIDIA RTX 4090 avrà 128 SM, e non 144. Si tratta di una diminuzione numerica non indifferente, ma anche con la riduzione di SM la scheda dovrebbe rimanere la più potente sul mercato per il prossimo anno.

Il leaker ha poi condiviso una nuova scheda tecnica della RTX 4090, che spiega (almeno in parte) cosa possiamo aspettarci dalla scheda video: nello specifico, viene confermata la GPU NVIDIA AD102 con architettura Ada Lovelace, mentre la VRAM della scheda sarà da 24 GB di GDDR6X e il suo bandwidth sarà da 21 Gbps.

Altra novità piuttosto interessante è che il TDP complessivo richiesto sia di 450 W, e non di 600, come inizialmente preventivato da diversi insider: ciò significa che per montare la componente non sarà necessario un alimentatore top di gamma, il che potrebbe fare la felicità di molti utenti.

In termini di potenza, Kopite7Kimi spiega che la RTX 4090 avrà una potenza doppia rispetto alla 3090, mentre la RTX 4080 e la RTX 4070 dovrebbero attestarsi attorno all'80% di potenza in più a confronto rispettivamente con la RTX 3080 e con la RTX 3070.

Il leaker, inoltre, riporta nello stesso tweet di essere stato "deluso dalle schede video RDNA3", cioè dalle schede grafiche AMD di nuova generazione: al momento non è chiaro cosa intenda Kopite7Kimi con queste parole, ma ciò potrebbe significare un netto scarto di potenza in favore di NVIDIA per il prossimo anno.