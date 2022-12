NVIDIA RTX 4090: i problemi ai cavi sono 'colpa di NVIDIA', per il PCI-SIG

Un paio di settimane fa, vi abbiamo riportato che NVIDIA stava ancora indagando i problemi dei cavi della sua scheda video top di gamma di nuova generazione, la RTX 4090. Per chi se lo fosse perso, infatti, ci sono stati alcuni casi di connettori a 16-pin della RTX 4090 fusi o andati a fuoco, ma nessuno sembra ancora sapere il perché.

Oggi, però, alcune delucidazioni sembrano arrivare dal PCI-SIG, anche noto come Peripheral Component Interconnect Special Interest Group. Il PCI-SIG è il consorzio di aziende che sviluppa e mantiene gli standard PCI per i bus di sistema, rendendoli di fatto "universali": al momento, d'altro canto, il gruppo comprende circa 900 aziende del settore hi-tech sparse in tutto il mondo.

Nelle scorse ore, una dichiarazione rilasciata dal PCI-SIG e riportata da The Verge sembra suggerire che la colpa del problema della RTX 4090 sia tutta di NVIDIA e non vada ricercata nello standard adoperato da quest'ultima per i suoi connettori di alimentazione 12VHPWR. Nello specifico, il consorzio ha spiegato che "ricordiamo ai membri del PCI-SIG che le nostre specifiche garantiscono le informazioni tecniche necessarie all'interoperabilitià e non possono risolvere problemi di design, manifattura, materiali, test di sicurezza, tolleranza del rischio o manodopera. I membri sono responsabili di questi fattori quando implementano uno standard PCI-SIG sui propri prodotti".

La notizia è particolarmente interessante perché in molti hanno criticato lo standard 12VHPWR del connettore della NVIDIA RTX 4090, credendo che la falla dipendesse proprio dallo standard sviluppato dal PCI-SIG e fosse emersa sulla RTX 4090 solo perché NVIDIA è stata la prima ad utilizzarle il connettore 12VHPWR in una GPU per consumatori. Al contrario, il PCI-SIG continua a ritenere il suo standard perfettamente sicuro, spingendo anzi per la sua implementazione come sistema di alimentazione per tutte le schede video PCIe 5.0.