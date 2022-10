NVIDIA RTX 4090, le raccomandazioni dei produttori per il PSU: si arriva a 1.200 W!

La RTX 4090 di NVIDIA è enorme, con delle dimensioni superiori a quelle di molte console di nuova generazione. Come molti leaker hanno spiegato in passato, una scheda così imponente avrà bisogno di un'alimentazione di tutto rispetto, che in alcuni casi potrebbe superare persino la barriera dei 1.000 W.

Stando a quanto riportano i colleghi di Tom's Hardware, infatti, alcune versioni della RTX 4090 richiederebbero un PSU con potenza fino a 1.200 W per funzionare correttamente. Per la verità, la maggior parte delle schede grafiche di fascia alta di NVIDIA richiede tra gli 850 W e i 1.000 W per funzionare: solo un paio sono i casi in cui la potenza consigliata è persino maggiore.

In particolare, al momento è la Palit RTX 4090 GameRock OC a richiedere un PSU da 1.200 W, ma la lista potrebbe allungarsi con la pubblicazione delle schede tecniche delle GPU di altri AIB: al momento, per esempio, non conosciamo il wattaggio della RTX 4090 di Gainward (la RTX 4090 Phantom GS) e di Colorful, che peraltro dovrebbe mettere in commercio varie versioni della scheda, presumibilmente con consumi diversi l'una dall'altra.

Sui 1.000 W abbiamo invece le proposte di ASUS, Aorus e Zotac, ovvero rispettivamente la RTX 4090 ROG Strix OC, la Aorus RTX 4090 Master e la RTX 4090 AMP Extreme (anche in versione Trinity). Infine, su dei consumi più "moderati", pari a 850 W, troviamo le MSI RTX 4090 Suprim X e Suprim Liquid X, la PNY RTX 4090 Verto Epic-X, le Galax RTX 4090 SG e ST e la Inno3D RTX 4090 X3 OC iChill Black. In particolare, le schede di Palit, Zotac e PNY dovrebbero consumare da sole circa 450 W, ovvero all'incirca la metà della potenza consigliata per il PSU (o un terzo nel caso di Palit).

In ogni caso, Palit non ha spiegato perché la sua GPU richieda un PSU da 1.200 W: si tratta di un requisito decisamente sproporzionato, specie se consideriamo che lo stesso AIB ha aggiunto che la scheda da sola consumerà solo 450 W. Possiamo però speculare sulle ragioni alla base di tale raccomandazione: per esempio, l'azienda potrebbe pensare che i giocatori che compreranno una scheda grafica del genere la abbineranno ad un processore ad alte prestazioni e alti consumi, come l'Intel Core i9-12900K o l'i9-13900K. Altra possibilità è che i limiti di potenza ritoccati verso l'alto servano a strizzare l'occhio agli overclocker.