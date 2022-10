NVIDIA RTX 4090, nuovo record di consumi: la versione di Colorful supera i 600 W

Già poco dopo il lancio delle nuove schede video RTX 40 di NVIDIA, hanno fatto scalpore le raccomandazioni per il PSU della NVIDIA GeForce RTX 4090, considerate elevatissime da molti utenti. Oggi, però, un AIB sembra essersi superato, mettendo in commercio la versione della RTX 4090 con il più alto TGP mai visto in una GPU da gaming.

Il record (se positivo o negativo lasciamo ai lettori deciderlo) spetta a Colorful, che ha lanciato la sua Colorful iGame Neptune RTX 4090 con raffreddamento a liquido, che sviluppa un TGP massimo di ben 630 W. Per fare una comparazione, produttori come ZOTAC hanno lanciato le proprie versioni della stessa scheda con un TGP inferiore ai 500 W, mentre il grosso degli AIB si è mantenuto tra i 500 e i 600 W di consumi per la componente.

In altre parole, il TGP della scheda di Colorful è il più alto mai visto su una RTX 4090, e non a caso l'azienda raccomanda ai suoi utenti di usare un alimentatore da almeno 1.000 W per i PC che la montano. Le motivazioni dell'elevato TGP della scheda sono diverse, ma si riconducono al fatto che si tratti di una GPU pensata essenzialmente per l'overclocking: la stessa frequenza base della memoria della componente è stata leggermente ritoccata di fabbrica verso l'alto, passando da 2.625 MHz a 2.640 MHz.

I colleghi di Expreview, che hanno messo le mani su una versione di prova della scheda per la loro recensione, hanno comunque confermato che il TGP più alto non si traduce in migliori performance: al contrario, passando dal TGP "base" di 550 W della scheda a quello massimo di 630 W si ottiene un misero miglioramento prestazionale percentuale dello 0,7%.