NVIDIA RTX 4090 da record mondiale: in overclock arriva a 3,825 GHz!

Nella nostra recensione della NVIDIA RTX 4090 Suprim X abbiamo definito la scheda video "estrema". E avevamo ragione: a pochi mesi dal lancio, la top di gamma del Team Verde ha infranto il record mondiale per la frequenza di clock stabile della memoria, arrivando addirittura a 3,825 GHz.

L'impresa è stata portata avanti dall'overclocker CENSXOC, che ha spiegato con alcune foto pubblicate su Twitter il setup che gli ha permesso di raggiungere il record mondiale. In generale, la RTX 4090 ha già raggiunto elevate frequenze di clock della memoria, toccando i 3,7 GHz o persino i 3,8 GHz, ma nessuno di questi record era mai stato registrato in un'applicazione 3D, perché su questo tipo di programmi la scheda è maggiormente instabile e l'overclock rischia di concludersi in un disastro.

CENSXOC, invece, ha usato una RTX 4090 raffreddata ad azoto liquido, con temperature persino al di sotto dello zero, per arrivare ai 3,825 GHz sul benchmark Superposition di Unigine, che sottopone la scheda video ad uno stress test 3D completo. Il test di Unigine non viene quasi mai utilizzato dagli overclocker che puntano a frequenze record, preferendo invece delle applicazioni a basso livello di stress per la GPU, che così garantiscono la stabilità della componente mentre le frequenze della VRAM si alzano.

Scendendo più nello specifico della build da record, quest'ultima era composta da una Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB insieme ad un Intel Core i9-13900K su un scheda madre Z790 Dark Kingpin. Il raffreddamento della scheda è arrivato fino ad un minimo di -34,6°C, ma nei punti più problematici del benchmark la sua temperatura è salita fino quasi a toccare i 192°C.

Il risultato ottenuto da CENSXOC, comunque, fa ben sperare nel fatto che la RTX 4090 possa superare i 4 GHz di frequenza, ovviamente nelle condizioni corrette e nelle mani di un overclocker esperto. Proprio a partire dal nuovo record mondiale, infatti, la community potrebbe ripartire con delle build e dei tentativi ancora più estremi di overclock.