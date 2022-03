NVIDIA RTX 4090, nuovi rumor: tanta potenza ma... scotta?

Mentre ancora molti si chiedono quando uscirà la RTX 3090 Ti, si parla con insistenza crescente anche della nuova generazione, quella che dovrebbe arrivare sul mercato con sotto il vessillo della Serie 4000.

A dominare i rumor, nelle ultime ore, è stata la presunta top di gamma di prossima generazione, che dovrebbe rispondere all'appello con il nome di RTX 4090. Stando a quanto riportato dal sempre puntuale kopite7kimi, la flagship XX90 in arrivo potrebbe essere non solo potentissima, ma anche particolarmente esigente. Tuttavia, lo stesso tipster mette le mani avanti affermando che ora è decisamente "troppo presto per parlarne".

Si parla, nello specifico, di un TGP pari a 600W. Benché questo valore non stia a rappresentare i consumi della scheda, le questioni sollevate da questo valore ci sono, eccome. Si parla, ovviamente, di dissipazione e di come un mostro in grado di esigere un potere di dissipazione di 600W possa essere tenuto a bada.

In realtà, come fanno notare i ragazzi di Videocardz, questo potrebbe essere un non-problema, dato che già oggi abbiamo a disposizione dei dissipatori custom che sfiorano anche i 500W. Ci riferiamo, per esempio, a quello della ROG STRIX 3090 prodotta da Asus, con i suoi 480W. Non è difficile immaginare che si tratterà di schede particolarmente voluminose, con uno spessore di almeno tre slot e un design che difficilmente si discosterà dal modello triventola. Un altra possibile via potrebbe essere quella degli AIO a liquido, quindi è possibile ipotizzare che ci possa essere un aumento in termini di diffusione di questo tipo di soluzioni.

Quanto ai consumi, non dovremmo vedere particolari stravolgimenti rispetto ad Ampere, considerato che i connettori PCIe Gen5 già visti nelle Fouders Edition possono sostenere fino a 675W (in configurazione 12+4-pin).