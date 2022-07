NVIDIA, la RTX 4090 sarà fuori scala: oltre 2,75 GHz per 450W

Dopo averci rivelato i primi dettagli sulle specifiche delle NVIDIA GeForce RTX Serie 40, kopite7kimi è tornato alla carica con una nuova ondata di indiscrezioni sulla prossima famiglia di GPU prodotte dal colosso di Santa Clara.

Rientrando in un quadro decisamente più ampio, il nuovo post del tipster puntella ulteriormente la lista delle specifiche di RTX 4090, 4080 e 4070 con ulteriori informazioni, a partire proprio dalla prossima top di gamma del team verde.

La RTX 4090, non è più un mistero, dovrebbe avere dalla sua dei numeri spaventosi. Tra questi, frequenze di clock che potrebbero superare anche i 2,75 GHz a un TGP di 450 W, un clock di partenza di 2,23 GHz e una modalità boost che, nei modelli reference, dovrebbe attestarsi sui 2,52 GHz.

Qualora confermate queste specifiche, il salto rispetto alla RTX 3090 sarebbe a dir poco sostanziale. Oltre al cambio di nodo (e quindi di produttore, con il passaggio da Samsung a TSMC), ci sarebbe un balzo dal 30 al 60% in termini di frequenze operative, che renderebbero davvero realistiche le stime secondo cui la RTX 4090 sarebbe arrivata a superare i 90 TFLOP.

Quanto alla memoria, il profilo della RTX 4090 dovrebbe parlarci di 24 GB GDDR6X a 21 Gbps su bus a 384-bit. La RTX 4080, a sua volta, dovrebbe arrivare sul mercato con 16 GB GDDR6X (21 Gbps) su bus a 256-bit, mentre la RTX 4070 dovrebbe avere 10 GB di memoria GDDR6 (18 Gbps) a 160-bit.

Nel frattempo, ricordiamo che gli utenti ancora in attesa potranno trovare la loro scheda video in queste settimane, per via di un progressivo calo nei prezzi delle GPU AMD e NVIDIA.