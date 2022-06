NVIDIA RTX 4090: spunta la foto del PCB, è quasi identico alla RTX 3090 Ti

Un paio di giorni fa abbiamo scoperto che la NVIDIA RTX 4090 potrebbe arrivare ad agosto, in anticipo rispetto a quanto previsto da diversi altri leak. Oggi, invece, un altro esperto ha pubblicato le prime immagini del PCB della RTX 4090 di NVIDIA.

Potete vedere l'immagine della Printed Circuit Board della GPU NVIDIA di nuova generazione in calce a questa notizia: la sua pubblicazione è avvenuta per mano del portale Igor's Lab, generalmente ritenuto affidabile dalla community. Stando a quanto emerge dall'immagine, però, pare che i cambiamenti rispetto al PCB della RTX 3090 Ti siano pochi.

La notizia non sorprende quasi nessuno, perché in molti già consideravano la RTX 3090 Ti una "prova generale" prima del lancio delle RTX 40 di NVIDIA. Ad ogni modo, il PCB mostrato dall'immagine ha board number PG136 e dovrebbe essere utilizzato per le GPU più costose della lineup di nuova generazione del produttore di Santa Clara, ovvero la RTX 4090 e, presumibilmente, la RTX 4080. Accanto a quest'ultimo, poi, troviamo il PCB PG139, che dovrebbe avere una forma diversa, più simile ad una V, e che dovrebbe essere utilizzato per le Founders Edition delle stesse schede video.

La conferma più gradita dal leak del PCB, comunque, è che le GPU che lo utilizzeranno avranno ancora quattro porte per il display, di cui una HDMI e tre DisplayPort. Al momento, sfortunatamente, non è chiaro se queste ultime siano DisplayPort 2.0 o meno. Sul PCB possiamo trovare il connettore NV-Link, il che ci suggerisce che il circuito mostrato sia quello della RTX 4090, dal momento che il NV-Link viene solitamente limitato ai modelli di fascia più alta di NVIDIA.

Sempre sul PCB, poi, troviamo un connettore per l'alimentazione a 16 pin, che dovrebbe garantire TDP complessivi fino a 600 W, anche se una cifra simile potrebbe essere limitata alle versioni Ti o TITAN della RTX 4090. Al momento, infatti, pare che la RTX 4090 avrà un TDP di 450 W.