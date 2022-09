NVIDIA RTX 4090, spunta anche il modello di GALAX con quattro ventole

la campagna marketing delle RTX 40 di NVIDIA è in corso a pieno regime: non è dunque un caso che sempre più informazioni sulle nuove schede video del colosso di Santa Clara stiano ormai emergendo da giorni. Nelle scorse ore, in particolare, è comparsa in rete l'enorme NVIDIA RTX 4090 di GALAX.

La particolarità della scheda è sicuramente il raffreddamento quad-slot con quattro ventole, che rende la RTX 4090 di GALAX una delle più grandi schede grafiche mai messe in commercio. A riportare le immagini è il portale VideoCardZ, che spiega che la scheda farà parte della lineup Serious Gaming del produttore di modelli custom.

Vi ricordiamo che la linea Serious Gaming, o SG, è in realtà la lineup entry-level di GALAX, dal momento che le varianti top di gamma delle schede del produttore vengono vendute con il brand HOF. Ciò può dunque significare che la RTX 4090 Serious Gaming sia solo una delle schede grafiche di GALAX basate sulla top di gamma di NVIDIA, e che magari la linea HOF ne conterrà un'altra variante.

Passando alla scheda in sé, il raffreddamento quad-slot è composto da tre ventole sul lato superiore e una su quello inferiore della scheda, per un totale complessivo di quattro ventole: allo stesso modo, anche Gigabyte sta lavorando a una RTX 4090 con un raffreddamento con quattro ventole totali. Ovviamente, come ogni GPU che si rispetti, anche la GALAX RTX 4090 SG sarà dotata di luci LED RGB, che saranno presenti su entrambi i lati della scheda, esaltandone il design quad-slot.

Poco dopo la pubblicazione delle immagini, comunque, la stessa GALAX ha rilasciato su Twitter un teaser della RTX 4090 Serious Gaming, il cui lancio potrebbe dunque avvenire nel giro di poche settimane. In effetti, secondo diversi leaker le RTX 4090 di NVIDIA arriveranno a ottobre, seguite tra novembre e inizio 2023 dal resto della lineup di nuova generazione delle schede video del produttore di Santa Clara.