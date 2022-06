NVIDIA RTX 4090, lo stacco generazionale sarà incredibile: potenza pari a due RTX 3090

I rumor che circondano le nuove schede grafiche di NVIDIA sono ormai numerosissimi: solo la scorsa settimana, per esempio, abbiamo scoperto le specifiche tecniche di tutte le NVIDIA RTX 40. Oggi, invece, abbiamo a che fare un leak più contenuto, relativo al confronto prestazionale tra la NVIDIA RTX 4090 e la RTX 3090.

Stando a quanto riporta su Twitter il noto leaker Kopite7Kimi, rivelatosi piuttosto affidabile in diversi casi fino ad oggi, la RTX 4090 sarà potente come due RTX 3090. Si tratta ovviamente di un risultato medio e prettamente teorico, dal momento che le performance della scheda potrebbero variare a seconda del videogioco utilizzato.

Nonostante ciò, pare evidente che quello introdotto con la prossima generazione di schede grafiche sarà un miglioramento prestazionale tangibile, che però potrebbe arrivare ad un costo decisamente elevato per gli utenti. Kopite7Kimi riporta infatti che il TDP della RTX 4090 sarà tra 450 e 500 W out-of-the-box, con la possibilità dunque che aumenti ulteriormente nelle versioni custom dei produttori terze parti. Se ciò fosse vero, insomma, potremmo tranquillamente pensionare il rumor sulla ridotta potenza della RTX 4090 emerso qualche giorno fa.

Piuttosto interessante è anche una precisazione fatta dallo stesso leaker, ovvero quella che la GPU AD102 della RTX 4090 sarà "tagliata" al ribasso: in altre parole, la scheda top di gamma dovrebbe ricevere una GPU AD102 con architettura Ada ridimensionata rispetto alla vera AD102. Quest'ultima, infatti, dovrebbe trovare spazio solo sulla RTX 4090 Ti o sulla Titan di NVIDIA, che in effetti è trapelata in rete proprio qualche giorno fa.

In definitiva, secondo Kopite7Kimi, anche questa GPU AD102 "tronca" potrebbe avere un numero di CUDA Core superiore del 70% rispetto alla RTX 3090 Ti, insieme ad una velocità di clock della VRAM maggiore di quella della GPU top di gamma di attuale generazione: entrambi questi miglioramenti dovrebbero essere garantiti dal passaggio al nodo produttivo 4N di TSMC. Infine, pare che la RTX 4090 avrà ben 96 MB di cache L2, contro i 6 MB della RTX 3090.