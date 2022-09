NVIDIA RTX 4090, trapelano i prezzi dei primi modelli custom: si arriva a 2.000 Dollari

Dopo aver scoperto i consumi delle NVIDIA RTX 4090 e 4080, arriva ora un interessante leak che riporta i prezzi delle NVIDIA RTX 4090 Custom, ovvero delle versioni modificate dai partner di NVIDIA della GPU top di gamma della nuova generazione di schede del produttore di Santa Clara.

A riportare i prezzi è il portale americano Newegg, uno dei principali negli Stati Uniti per la vendita di componenti per PC. Nel database di Newegg troviamo in totale dieci schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090, prodotti da una serie di AIB diversi, tra cui Gigabyte, MSI e ASUS. Ovviamente, la lista di Newegg è solo parziale, dal momento che le RTX 4090 custom saranno molte più di dieci: per esempio, solo la lineup RTX 4090 di Gigabyte, leakata prima del lancio della scheda da parte di NVIDIA, dovrebbe essere composta da una decina di prodotti diversi.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, Newegg ha attualmente a listino quattro RTX 4090 di MSI, tre di ASUS e tre di Gigabyte, molti dei quali hanno già un prezzo definitivo nella propria pagina prodotto e risultano preordinabili. Proprio i prezzi, però, sembrano essere il tasto dolente delle GPU messe in vendita dal retailer nordamericano.

Infatti, scorrendo rapidamente le schede possiamo notare che costeranno tutte più di 1.500 Dollari, con un prezzo compreso tra i 1.599 Dollari e i 1.999 Dollari. Come molti si aspettavano, sarà ASUS a proporre le sue GPU a prezzo più alto, mentre le versioni non-OC della scheda vi permetteranno di risparmiare qualche centinaio di dollari. Già da questi primi listing, comunque, sembra evidente che le nuove RTX 40 di NVIDIA avranno un costo elevato, forse persino più alto di quanto molti fan non si aspettassero.