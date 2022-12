NVIDIA RTX 4090, la versione OC Lab di Galax fa paura: arriva a 1.200 W

La RTX 4090 HOF di Galax è già campione del mondo tra le schede video grazie al suo record di frequenza della VRAM, che ha raggiunto i 3,85 GHz in alcuni test delle scorse settimane. Oggi, però, scopriamo che Galax non sembra averne abbastanza, e vorrebbe pubblicare altre due versioni della RTX 4090 per il grande pubblico.

Stiamo parlando delle RTX 4090 HOF OC Lab e OC Lab Plus, entrambe parte della linea "Hall of Fame" del produttore di Hong Kong. Le due GPU dovrebbero portare con sé una serie di primati non da poco: esse dovrebbero infatti essere tra le versioni della RTX 4090 più spesse e più potenti in circolazione, ma anche quelle con i consumi più elevati.

In particolare, le schede hanno due connettori 12VHPWR da 16 pin, il che permette alle componenti di ricevere una potenza in entrata fino a 1.200 W, superando i consumi di qualsiasi altra scheda video sia di Galax che di qualsiasi altro produttore. Finora, infatti, la GPU più "power-hungry" sul mercato è stata la RTX 4090 Galax HOF "base", con una potenza in entrata fino a 1.000 W.

In generale, comunque, le differenze tra RTX 4090 HOF OC Lab e OC Lab Plus sono poche, poiché il modello "Plus" vanta un boost di soli 30 MHz rispetto al modello base. Entrambe le schede hanno un design di colore completamente bianco, sia nello chassis che nel PCB. Dalla ventola centrale delle due componenti, inoltre, possiamo vedere emergere una vera e propria corona illuminata con luci RGB, che non fa altro che aumentare le dimensioni di una scheda di per sé già enorme.

In ogni caso, la power capacity delle due schede è la più elevata tra le GPU sul mercato al momento, il che rende perfette per tutti gli overclocker che desiderano spingere la nuova generazione di schede grafiche NVIDIA al limite. Non resta dunque che aspettare e vedere se le componenti di Galaxy riusciranno a stabilire nuovi record mondiali in overclock.