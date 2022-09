NVIDIA RTX 4090, sul web anche la versione Legion di Lenovo: è enorme!

Ormai il lancio delle nuove schede grafiche di NVIDIA è dietro l'angolo: visto che la prima GPU di NVIDIA ad arrivare sul mercato sarà la RTX 4090, non deve stupire che il grosso delle informazioni in circolazione riguardino proprio quest'ultima e i modelli custom realizzati da AIB come GALAX, Gigabyte e, ora, anche Lenovo.

Un post su Weibo, infatti, ha leakato il form factor della RTX 4090 Legion di Lenovo, che non sarà messa in vendita singolarmente ma verrà invece integrata tra le componenti dei PC da gaming pre-assembleati dell'omonima linea del produttore cinese. Il nuovo leak, inoltre, conferma che la GPU sarà di dimensioni veramente enormi.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, infatti, la RTX 4090 di Lenovo avrà tre ventole che costituiranno il sistema triple-slot dei raffreddamento della GPU, insieme ad un connettore PCIe 5.0. Al momento, gli unici design simili di Lenovo sono quelli della RTX 3090 Ti e della RX 6900 XT di AMD, perciò pare evidente che ci troviamo di fronte ad una scheda grafica top di gamma.

Le dimensioni della scheda sono colossali, pari a 35 centimetri di lunghezza, mentre lo spessore della GPU è di gran lunga superiore a quello delle schede grafiche di attuale generazione, con ogni probabilità per via dei sistemi di raffreddamento avanzati utilizzati da NVIDIA e dai suoi partner per la scheda.

In termini tecnici, già sappiamo che la NVIDIA GeForce RTX 4090 avrà 128 SM totali (contro i 144 della RTX 4090 Ti), per un totale di 16.384 CUDA Core. La GPU avrà una cache L2 da 96 MB e sarà prodotta con il nodo 4N di TSMC, che dovrebbe garantirle una frequenza compresa tra i 2,0 e i 3,0 GHz. Inoltre, la memoria della RTX 4090 sarà pari a 24 GB di VRAM GDDR6X con velocità di 21 Gbps e bus di interfaccia a 384 bit, per un bandwidth complessivo da più di 1 TB/s.