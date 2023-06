NVIDIA, la RTX 4090 di Zotac è spettacolare: minimale, elegante e... enorme!

Dopo il lancio della NVIDIA RTX 4090 ROG Matrix di ASUS, un'altra scheda grafica top di gamma dal design decisamente sui generis arriva oggi sul mercato. Nelle scorse ore, infatti, Zotac ha lanciato la RTX 4090 PGF OC, con un design decisamente futuristico, per celebrare il suo sedicesimo compleanno.

La compagnia di Hong Kong, infatti, ha compiuto sedici anni a metà giugno. L'annuncio ufficiale della RTX 4090 PGF OC è stato dato su Weibo nella giornata di ieri, ma sembra che la scheda sarà destinata anche al mercato internazionale, oltre a quello cinese. Sempre nelle scorse ore, invece, il portale ITHome ha pubblicato la prima recensione della scheda, purtroppo disponibile solo in cinese.



Ovviamente, il punto forte della RTX 4090 PGF OC è il design: la serie PGF, o "Prime Game Force", di Zotac è quella di fascia più alta della compagnia, e anche in questo caso l'azienda non si è fatta mancare nulla, con un "linguaggio unico di design" sviluppato insieme a Morale Group, basandosi su altri design futuristi e al contempo minimali, come quello della Amp Extreme AIRO RTX 4090 della stessa Zotac.



A colpire sono le sinuose curve che circondano il sistema di raffreddamento e le ventole della RTX 4090, che si accompagnano a quattro zone di luce LED RGB su tutti i lati della scheda. Secondo Zotac, inoltre, la scheda ha un "sistema di raffreddamento VC Ice Core ad alta efficienza appena aggiornato" con tre ventole da 110 millimetri.



In termini tecnici, Zotac assicura un clock della memoria fino a 2.625 MHz in modalità extreme, mentre il clock di default è appena superiore a quello di base della Founders Edition della RTX 4090. In termini dimensionali, la scheda misura 381 x 154 x 74 millimetri, ottenendo di diritto il record per la più grande RTX 4090 in commercio. Infine, i consumi energetici della scheda arriveranno a 500 W.