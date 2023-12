NVIDIA RTX 4090D in arrivo? Le specifiche del modello 'Dragon' non convincono affatto

Negli scorsi giorni, vi abbiamo parlato dell'impennata del prezzo della NVIDIA GeForce RTX 4090, che in un solo mese è salito di ben 500 Dollari sui mercati internazionali. Il motivo di tale incremento sarebbe il ban della scheda video in Cina, ma pare che NVIDIA stia già prendendo delle contromisure con il lancio di una nuova scheda video.

Per spiegare la situazione occorre fare un passo indietro: nelle scorse settimane, la Casa Bianca ha bloccato gli export di GPU per l'IA di NVIDIA in Cina, temendo che queste ultime avessero permesso a Pechino di avvantaggiarsi rispetto agli Stati Uniti nella "corsa" all'IA. Tra le GPU bannate c'è anche la RTX 4090, che compare insieme ai chip A100, A800, H100 e H800 del Team Verde nella lista dei prodotti colpiti da Washington.

Per questo, prima dell'entrata in vigore delle sanzioni americane, molti rivenditori cinesi hanno iniziato ad ammassare le RTX 4090 nei propri magazzini, nella speranza di rimetterle in commercio dopo il ban a dei prezzi elevatissimi. Il repentino incremento della domanda cinese, causato perlopiù dagli scalper, ha portato anche all'aumento vertiginoso del prezzo della scheda negli Stati Uniti e in Europa.

Per contrastare l'azione degli scalper (e per non perdere i preziosi introiti commerciali provenienti dalla Cina), NVIDIA starebbe per lanciare la RTX 4090D, dove la D starebbe per "Dragon". La scheda dovrebbe essere in tutto e per tutto simile ad una RTX 4090, con l'unica differenza di possedere delle specifiche tecniche ridimensionate per rientrare nei limiti di potenza imposti dalla Casa Bianca.

Secondo i leaker Zed_Wang e BenchLife, la RTX 4090D avrà una GPU AD102-250 con un clock di base di 2.280 MHz (più elevato di quello della RTX 4090 standard, pari a 2.230 MHz) e con un boost fino a 2.520 MHz (esattamente come quello della RTX 4090 base). La differenza più importante, ovviamente, riguarderà il numero di CUDA Core della RTX 4090D, che dovrebbe essere ampiamente rivisto al ribasso.

Al momento, però, non c'è alcuna conferma sul numero di Core della nuova GPU. In ogni caso, con un numero di CUDA Core inferiore, la RTX 4090D potrebbe essere potente come una RTX 4090 "liscia" solo nel caso in cui un pesante overclock venisse applicato alla scheda. Tuttavia, pare che NVIDIA abbia impedito tale eventualità, con un TGP della componente bloccato a 425 W (contro i 450 W del modello occidentale) e l'inibizione di fabbrica di qualsiasi procedura di overclock.