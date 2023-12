NVIDIA, la RTX 4090D è ufficiale: ecco tutte le specifiche della nuova GPU

Alla fine, i rumor sull'imminente lancio della RTX 4090D si sono dimostrati veritieri: la compagnia americana ha messo nero su bianco specifiche e disponibilità della sua nuova scheda video, sviluppata per soddisfare le stringenti normative di Washington.

Pensata per rimpiazzare l'uscente RTX 4090, la nuova NVIDIA GeForce RTX 4090D presenta specifiche leggermente rimodellate verso il basso per via delle nuove restrizioni americane sull'export di schede video.

I CUDA Core della nuova top di gamma del team verde scendono da 16.384 a 14.592, con frequenza massima di 2.52 GHz, così come i Tensor Core di ultima generazione passano da 512 a 456.

A bordo troviamo, inoltre, 24 GB di memoria video GDDR6X a 21Gbps su bus da 384-bit.

Anche il TDP cambia, calando di 25W, e passa da 450 a 425W.

Il prezzo della nuova RTX 4090D rimane identico a quello della "vecchia" flagship: 12.999 yuan, al cambio poco più di 1.600 euro.

Curiosamente, questa mossa arriva a poche settimane dal vociferato annuncio del refresh della parte alta dell'offerta di NVIDIA, che presto dovrebbe contare nel suo portfolio ben tre nuove schede, ovvero RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4080 SUPER.

Sarà interessante osservare come si evolverà la situazione, a questo punto, quando queste nuove schede saranno finalmente sul mercato.