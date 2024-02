NVIDIA RTX 50, poche unità al lancio? L'azienda prevede un nuovo shortage

Ancora non sappiamo quando usciranno le NVIDIA GeForce RTX di serie 50: le prossime GPU del Team Verde potrebbero essere slittate dalla fine del 2024 all'inizio del 2025 a causa di alcuni problemi produttivi. Ciononostante, sembra proprio che le nuove schede video NVIDIA rischieranno uno shortage al lancio, con una produzione ridotta all'osso.

A riportarlo sarebbe stato nientemeno che il Chief Financial Officer (CFO) di NVIDIA Colette Kress, che durante un incontro con gli investitori avrebbe detto che "ci aspettiamo che le nostre GPU di nuova generazione avranno una produzione vincolata e ridotta a causa della domanda molto più elevata dell'offerta". Il problema, però, non sembra riguardare solo le GPU per l'IA di NVIDIA, i cui tempi medi di attesa si sono ridotti molto nelle scorse settimane (almeno per quanto riguarda i chip più popolari, come l'H100).

Infatti, non è chiaro se le dichiarazioni di Kress, riportate da Seeking Alpha, facciano riferimento alle schede video da gaming o alle GPU per datacenter e HPC del colosso di Santa Clara: ciò che è certo è che un eventuale shortage colpirà le componenti con architettura Blackwell. Quest'ultima verrà impiegata sia sulle RTX di serie 50 di NVIDIA che sulle GPU IA della linea B100, queste ultime in arrivo nel corso del 2025.

Qualora i ritardi produttivi dovessero riguardare le schede video per l'Intelligenza Artificiale, possiamo aspettarci che il problema sarà ancora una volta l'elevatissima domanda dei chip prodotti da NVIDIA, che l'azienda potrebbe non essere in grado di soddisfare con il salto alla nuova generazione di GPU, la cui produzione potrebbe andare a rilento, almeno all'inizio.

Se invece lo shortage dovesse estendersi al mercato dei prodotti da gaming, ciò potrebbe significare che NVIDIA abbia dedicato troppe linee produttive all'IA, lasciandone un numero eccessivamente ridotto alle soluzioni consumer per soddisfare l'elevata richiesta di prodotti per datacenter e HPC. D'altro canto, le voci secondo cui un nuovo shortage delle GPU da gaming di NVIDIA sarebbe imminente si rincorrono da tempo, e incolpano proprio il settore dell'Intelligenza Artificiale per la produzione ridotta delle componenti da gaming dell'azienda.