NVIDIA, le RTX 5000 saranno a 3 nm? Un leaker lo ha confermato!

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche della NVIDIA GeForce RTX 5090, la GPU top di gamma di prossima generazione del Team Verde, arriva ora un'altra interessante indiscrezione, che ci svela quale sarà il nodo produttivo delle RTX 50 di NVIDIA. Come in molti si aspettavano, dovrebbe trattarsi di uno dei più avanzati al mondo!

Il leaker Kopite7Kimi, una delle fonti più affidabili nel mondo delle GPU per il gaming, ha infatti spiegato che l'architettura Blackwell sarà a 3 nanometri e verrà prodotta con un nodo della linea N3 di TSMC. Blackwell, per chi non lo sapesse, è il nome dell'architettura delle RTX 50 di NVIDIA, il cui lancio sul mercato è previsto per la fine del prossimo anno o l'inizio del 2025.

La serie RTX 40 di NVIDIA è invece a 5 nm: le GPU current-gen del Team Verde, infatti, sono prodotte con una versione ottimizzata del nodo N5 di TSMC, chiamata 4N. A confronto con questo nodo, il processo a 3 nm di TSMC dovrebbe ridurre i consumi del 25-30%, aumentare le performance per transistor del 10-15%, ridurre l'area dei transistor del 42% e incrementarne la densità di 1,7 volte. Ciò significa che NVIDIA potrà sensibilmente miniaturizzare le proprie GPU (elemento importantissimo su laptop) o incrementare nettamente le loro performance a parità di dimensioni.

Sfortunatamente, Kopite7Kimi non ha spiegato più nello specifico quale nodo a 3 nm di TSMC verrà utilizzato da NVIDIA per le sue schede video di nuova generazione: al momento, infatti, il colosso taiwanese produce chip con il nodo N3 "base" e con i nodi ad alta efficienza N3E, N3P, N3A e N3B. Anche a parità di dimensione del processo produttivo, un nodo più avanzato potrebbe portare con sé un sensibile miglioramento del prodotto finale rispetto al nodo "base".

Infine, sempre Kopite7Kimi ha spiegato che NVIDIA utilizzerà la tecnologia DisplayPort 2.1 sulle sue nuove schede grafiche. Lo standard video DisplayPort 2.1 viene già utilizzato dalla principale rivale del Team Verde, AMD, sulle sue Radeon RX di serie 7000, perciò il colosso di Santa Clara sembra aver deciso di colmare il gap con la concorrenza con le sue componenti next-gen.