NVIDIA RTX 5000 in ritardo? Non arriveranno nel 2024, secondo la nuova roadmap

A inizio giugno, NVIDIA si è sbottonata sulle RTX 5000, quando il CEO della compagnia Jensen Huang ha spiegato che il Team Verde produrrà le sue nuove schede video presso molteplici fornitori diversi. Oggi, invece, scopriamo la roadmap di NVIDIA per le sue schede video da gaming di nuova generazione, con tanto di finestra d'uscita.

Durante un press briefing dedicato alle capacità delle GPU H100 di NVIDIA per l'IA, l'azienda ha diffuso una roadmap aggiornata per i suoi prodotti next-gen, tra cui troviamo le schede video che sostituiranno le RTX 4000 con architettura Ada Lovelace. Per il momento, le nuove schede video vengono semplicemente chiamate "Ada Lovelace Next", anche se da tempo sappiamo che la loro architettura dovrebbe chiamarsi Blackwell, in onore del matematico americano David Blackwell.

A prescindere dal codename delle schede e della loro architettura, la roadmap conferma che Ada Lovelace Next arriverà nel 2025, ovvero a circa tre anni di distanza dall'inizio della generazione RTX 4000, inaugurata con il lancio della NVIDIA RTX 4090 nel mese di settembre 2022. Ciò significa che, a questo giro, NVIDIA non rispetterà la classica periodicità dei suoi lanci, che solitamente avvengono ogni due anni.

Infatti, le RTX 4000 sono state lanciate nel 2022, anche se il loro lancio "lungo" sembra essersi concluso solo in queste ore con la presentazione della NVIDIA GeForce RTX 4060. Nel 2020 sono invece arrivate le RTX 3000 con architettura Ampere, mentre nel 2018 è stata la volta delle GPU Turing e nel 2016 sono state messe sul mercato le GPU Pascal.

Nonostante il presunto ritardo delle GPU NVIDIA RTX 5000, gli affari sembrano andare davvero molto bene per il colosso di Santa Clara: tutto merito delle GPU per l'IA, che negli scorsi mesi hanno fatto crescere la capitalizzazione di NVIDIA oltre il trilione di Dollari. A contribuire alla crescita senza precedenti del Team Verde, però, è anche la progressiva penetrazione del mercato cinese da parte dell'azienda, che negli ultimi mesi sembra aver iniziato ad accelerare.