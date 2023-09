NVIDIA RTX 5090 sarà quasi due volte più veloce della RTX 4090? Emergono nuovi rumor

Secondo le ultime indiscrezioni, la NVIDIA GeForce RTX 5090 di prossima generazione, sarà quasi due volte più veloce della NVIDIA RTX 4090 di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di un miglioramento delle prestazioni gen-on-gen davvero degno di nota.

Le indiscrezioni sono state pubblicate sul forum Chiphell da Panzerlied, che anche in passato si è dimostrato piuttosto affidabile. Nel post si legge che la NVIDIA RTX 5090 dovrebbe essere circa il 70% più veloce rispetto al modello precedente, che rappresenta comunque la migliore scheda grafica per prestazioni sul mercato consumer. Tutto ciò dovrebbe essere possibile grazie ad alcuni importanti aggiornamenti delle specifiche, tra cui molti più CUDA core, clock più veloci, e bandwidth più ampia.

Secondo i calcoli (il post è stato rimosso subito ma comunque gli screenshot sono iniziati a circolare), l’RTX 5090 potrebbe avere 192 SM o 24.576 core FP32, 1.532 GB/s di bandwidth e 128 MB di cache L2.

Nel post si leggeva anche che la frequenza della GPU aumenterà del 15%, il che suggerisce che l’RTX 5090 potrebbe avere un boostclock di circa 2,9GHz contro i 2,52 GHz dell’RTX 4090 che ha un clock di base di 2,23 GHz. Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto non confermati ufficialmente.