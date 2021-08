NVIDIA RTX A2000, ecco la più potente GPU professionale a basso profilo

Direttamente dal SIGGRAPH 2021, NVIDIA ha svelato le sue ultime novità sul fronte della grafica professionale e modellazione 3D, dalla sua nuova soluzione compatta con architettura Ampere sino ai nuovi driver NVIDIA Studio.

Gli annunci di NVIDIA Studio riguardano tre novità fondamentali:

Espansione dell'NVIDIA Omniverse

Lancio della nuova NVIDIA RTX A2000

Rilascio driver NVIDIA Studio di agosto

La nuova RTX A2000 porta finalmente una soluzione a basso profilo con architettura Ampere nel mondo della grafica professionale. Siamo di fronte a una GPU a 3328 core CUDA, 26 RT-Core di seconda generazione, 104 Tensor Core di terza generazione e 6GB di memoria GDDR6 ECC. Le performance su precisione singola si attestano sugli 8 TFLOPs dichiarati, mentre il TBP è di appena 70W.

Compatibile con lo standard PCI-E Gen 4 su 16 linee, la scheda offrirà fino a quattro output contemporanei su Mini DisplayPort 1.4a. Per approfondire, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale.

Nell'ambito del Metaverso 3D, "NVIDIA annuncia che Blender, l'applicazione di animazione 3D open-source leader nel mondo, includerà il supporto della Universal Scene Description (USD) di Pixar nella versione 3.0 di Blender, permettendo agli artisti di utilizzare l'applicazione con le pipeline di produzione NVIDIA Omniverse".

Si arricchisce di nuovi strumenti anche la collaborazione fra Adobe e NVIDIA, grazie al "nuovo plugin per Substance 3D che abiliterà il supporto di Substance Material in Omniverse. Grazie al plugin, i materiali creati in Adobe Substance 3D o importati dalla Substance 3D Asset Library possono essere regolati direttamente in Omniverse, facendo risparmiare agli artisti 3D tempo prezioso".

Sul fronte dell'IA, campo in cui NVIDIA è attualmente leader grazie al pacchetto di tecnologie RTX, "viene annunciata una nuova estensione di Omniverse GANverse3D - Image2Car, che rende la modellazione 3D più facile con l'AI. Questa è stata costruita su una rete generativa avversaria addestrata su foto 2D, sintetizzando viste multiple di migliaia di oggetti per prevedere la geometria 3D, le texture e le etichette di segmentazione delle parti".