NVIDIA RTX A6000: la nuova GPU pensata per i creator può contare su ben 48 GB di ram

Jensen Huang torna alla carica con una serie di annunci che faranno la felicità dei creator. Nell'ambito del GPU Technology Conference il CEO del colosso californiano ha infatti presentato la nuova scheda grafica NVIDIA RTX A6000 accompagnata da una serie di nuove funzionalità per NVIDIA Broadcast.

NVIDIA RTX A6000, pensata per professionisti e digital creator, è una GPU basata sull'architettura Ampere e può contare su ben 48 GB di VRAM cumulabile fino a 96 GB grazie all'utilizzo di NVLink. Equipaggiata con RT Core dedicati, questa scheda video è in grado di migliorare le prestazioni rispetto alla passata generazione di circa 7 volte grazie anche al pieno supporto dello standard PCIe Gen 4.0. RTX A6000 sarà disponibile a partire da metà dicembre tramite i canali ufficiali NVIDIA.

La nuova GPU di casa NVIDIA arriva in compagnia di un altro importante annuncio. Dopo il lancio dell'app NVIDIA Broadcast che ha introdotto funzionalità come il Noise Removal, il Virtual Background e l'Auto Frame per la webcam, la società californiana ha reso disponibile per gli sviluppatori NVIDIA Broadcast Engine, una collezione di SDK che potranno essere adottate per implementare le tecnologie di NVIDIA nelle applicazioni di terze parti. Tra i primi software ad usufruire di tale possibilità troviamo XSplit, NewTek, Notch e Xaymar.

Solo pochi giorni fa NVIDIA ha ufficializzato il rinvio di GeForce RTX 3070: la GPU che sarebbe dovuta arrivare oggi uscirà invece il prossimo 29 ottobre.