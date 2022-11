NVIDIA RTX Day, una giornata dal vivo per scoprire la RTX 4080

Nel corso degli ultimi anni, NVIDIA ha istituito una bellissima tradizione, quella degli NVIDIA RTX Day, ovvero delle giornate pensate per i fan del blasone verde e per dargli modo di toccare con mano con disponibilità garantita delle sue migliori schede video.

Il nuovo appuntamento con NVIDIA e gli appassionati di PC Gaming sarà mercoledì 16 novembre 2022, a partire dalle ore 15: una data assolutamente non casuale, da cerchiare sul calendario poiché coinciderà con il lancio italiano della RTX 4080, una delle migliori schede video sul mercato insieme alla sorella maggiore, già in commercio da qualche settimana e di cui vi abbiamo parlato di recente proprio nella nostra recensione della RTX 4090.

I negozi dove incontrarsi con gli altri fan saranno tre. Il primo sarà il punto AK Informatica di Bergamo, in Via Giosuè Carducci, 4. All'Esport Palace di Bergamo troverete a disposizione modelli custom di MSI, Asus, PNY e Inno3D, con prezzi a partire da 1.479 euro.

A Milano, invece, ci saranno due possibilità. Da una parte, al Drako Milan Shop in Viale degli Abruzzi 48, troverete MSI, Asus e KFA2. Al Next-Milan Shop, invece, in Via Procaccini angolo Via Tartaglia, ci saranno Zotac, Asus, MSI e Gigabyte.

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Se volete arrivare preparati all'evento e siete interessati a scoprire qualcosa in più sull'architettura e sulle nuove tecnologie delle RTX Serie 40, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale su RTX 4080, 4090 e DLSS3.