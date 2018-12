NVIDIA RTX: il mesh shading si fa vedere in tutto il suo splendore (video)

Tutti oramai sappiamo che le nuove GPU RTX di NVIDIA supportano il tanto discusso Ray Tracing, che abbiamo già testato anche con Battlefield V. Tuttavia, la società con sede a Santa Clara ha ancora qualche asso nella manica e, a sorpresa, ha pubblicato un video che mostra le potenzialità del mesh shading con una demo ricostruita ad hoc.

In particolare, il video è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale NvidiaGameWorks e potete vederlo attraverso il player presente qui sopra. In parole povere, il mesh shading è una tecnologia in grado di migliorare la qualità dell'immagine mantenendo la fluidità su ottimi livelli, andando ad alleggerire il carico sulla CPU. I mesh sono dei reticoli che compongono un oggetto in-game e vengono creati attraverso la potenza di quelli che NVIDIA definisce come "gruppi di thread cooperativi".

La demo ricreata ad hoc per mostrare la potenzialità di questa tecnologia è ambientata nello Spazio e vede la presenza di 350.000 asteroidi, ciascuno avente fino a 10 milioni di poligoni. Capite bene che non si tratta di una situazione facile da processare (max. 3,5 milioni di poligoni), ma grazie al mesh shading la scena riesce a girare fluidamente sulle GPU con architettura Turing.

Per chi volesse provare la demo in prima persona, essa è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Tuttavia, bisogna disporre di una delle nuove schede video ed essere iscritti al programma NVIDIA Developer Program.