NVIDIA RTX, nuove indiscrezioni sulla data di lancio della Serie 30 SUPER

Tempo fa avevamo riportato una curiosa indiscrezione sulla possibile esistenza delle schede video RTX Serie 30 SUPER, trapelate da una roadmap di uno dei principali produttori partner di NVIDIA nel settore Notebook.

Ebbene, a distanza di qualche mese sono emersi dei nuovi rumor sull'argomento. In particolare, il noto tipster Greymon55 sembra piuttosto sicuro che NVIDIA abbia già pianificato il lancio delle Serie 30 SUPER per l'inizio del prossimo anno.

Si tratta ovviamente di informazioni da prendere con le pinze ma sicuramente adesso abbiamo a disposizione più fonti che puntano in questa direzione.

Su quali siano le specifiche delle nuove GPU naturalmente non abbiamo altre informazioni. Se dovessimo dare fiducia alle precedenti indiscrezioni, ricordiamo che la presunta RTX 3070 SUPER suggeriva un taglio di memoria da 8GB GDDR6 e la 3080 SUPER 16GB sempre GDDR6.

Come suggerisce la fonte, esiste un ulteriore possibile pezzo del puzzle. Parliamo dell'esistenza, ancora da confermare, della GPU NVIDIA GA103. Rumoreggiata inizialmente per la 3080, poi apparentemente cancellata per far posto alla definitiva GA104. Seguendo la nomenclatura di NVIDIA, la GA103 potrebbe quindi tornare in auge come chip delle varianti SUPER con un maggior quantitativo di Core CUDA.

In attesa di scoprire qualcosa di più tangibile sull'argomento, vi ricordiamo che le schede video NVIDIA Serie 30 Mobility per notebook sono accompagnate anche da un pacchetto di ottimizzazioni di nuova generazione che puntano a migliorare l'esperienza in tutti gli scenari d'utilizzo. Per saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulle tecnologie Max-Q per la Serie 30 di NVIDIA.